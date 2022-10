La China Suárez confesó qué llegó a hacer para superar el Wandagate

Al cuestionamiento, Eugenia Suárez abrió su corazón y respondió: “Uno por momentos se acostumbra, yo ahora estoy más estable porque estoy en un buen momento personal, pero obviamente que no siempre estoy bien”.

“Es un juego, pero ¿hasta qué punto cualquiera tiene el derecho a decir cualquier cosa sobre el otro? Por supuesto que me lastima, muchísimo, y es impotencia, mucha gente de mi familia me dice por qué no salgo a aclarar, siempre está esa cosa de la desesperación cuando se dice algo que no es real. Pero tampoco es la solución, es peor porque se habla más”, agregó la ex Casi Ángeles.

Tras el Wandagate se crearon como dos bandos, unos que estaban del lado de la China y otros que apoyaban a la mayor de las Nara, y con respecto a eso, la novia de Rusherking contestó: “Eso pasa, pero creo que tenemos que evolucionar todos. No está bien”.

Finalmente, reveló un detalle oculto acerca del duro momento que transitó: “Yo tomé medicación, lo que pasa es que, de afuera, la gente que no me conoce, me ve fuerte o piensa que no me importa nada. Y eso me jugó muchas veces en contra, porque es: ´démosle, total no le pasa nada, es inquebrantable´”.

“Yo soy introvertida, no entro a un lugar y soy el alma de la fiesta o soy el centro de atención. A lo mejor esperan eso de uno porque estoy muy expuesta, pero en general soy la que está a un costado y hasta que no me vienen a hablar, yo no me acerco”, continuó.

Sumando a su discurso, reflexionó que: “Creo que, si hay algo bueno que le saco a todo esto, es que se habló de muchos temas de la moral, de los prejuicios...y creo que ha servido para poner muchas cosas sobre la mesa. A veces es tanto el nivel de información y de invento constante. A mí no me dan la cantidad de horas del día para hacer las cag...que dicen que me mando. Además, yo misma me aburría de mí misma, ya decía ´no es importante que digan que la China comió un chicle´”.

Y por último confesó que perdió amistades por esa situación: “Eso le pasa a todo el mundo. Uno crece, a mí me vieron crecer porque estoy desde muy chica en la tele, pero es la vida. Por algo la gente más grande tiene dos amigos como mucho, porque vas eligiendo”.