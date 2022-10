La China Suárez se metió en la casa de Gran Hermano y opinó de todo

"A mí, personalmente, me gustan los chicos y las chicas no me atraen para nada. No entiendo eso de la bisexualidad. Me da un poquito de asquito", aseguró la participante de Gran Hermano, luego agregó: "Rari. Para analizar".

Por eso, invitada a la mesa de Juana Viale este último domingo, la China Suárez habló del tema y mostró su enojo con la producción del programa por permitir que se dijera algo así.

“Creo que tenemos que evolucionar todos. Eso pasó el otro día con este reality porque una participante dijo 'no me gustan los bisexuales'. No se puede permitir eso hoy en día. Es un discurso homofóbico. No se puede permitir que una persona ante tanta gente que está mirando que le dan asquito los bisexuales", aseguró la China.

Embed

Sin embargo, otro de los invitados de la mesa, Osvaldo Bazán, dio una opinión contraria a la de la actriz: "Hay una sociedad que está bastante avanzada y puede entender, yo creo que censurarlo es peor".

"Yo creo que no", reafirmó la China, y luego Juana Viale se sumó a la charla y habló de como ella sufrió las críticas de las redes: "Yo he sufrido ataques de pánico por tanto asedio".

"Sí, yo tomé medicación. Lo que pasa que por ahí de afuera la gente me ve fuerte o que no me importa nada y eso me jugó en contra. Porque se piensa 'démosle, total no le pasa nada'. Yo soy introvertida, no soy el centro de una fiesta", concedió la actriz.