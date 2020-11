"Messi es el régimen del terror", la grave acusación del mentor de Griezmann

Que no se la pasa. Que no lo banca. Que lo boicoteó al principio porque era competencia de su amigo Luis Suárez, ahora en Atlético Madrid. Los rumores sobre una mala relación entre Leo Messi y el francés Antoine Griezmann estuvieron a la orden del día en Barcelona.

“Antoine llegó a un club con graves problemas donde Messi lo controla todo. Es a la vez emperador y monarca y no vio la llegada de Antoine con buenos ojos”, aseguró a la prestigiosa revista France Football.

El que supo ser su representante hasta el 2016, pero que sigue siendo una parte importante de su entorno más cercano, reconoció que la actitud del capitán de Barcelona “ha sido deplorable, le ha hecho sentir su disgusto. Siempre he escuchado a Antoine decir que no tenía problemas con Messi, pero nunca al revés” y agregó que Messi “es el régimen del terror” porque “estás con él o estás contra él”.

Olhats, quien ayudó a Griezmann a dar sus primeros pasos en el fútbol profesional con la Real Sociedad y lo acompañó durante su paso por el Atlético de Madrid, remarcó que su proceso de adaptación en el club azulgrana fue un “trauma real”.

image.png Griezmann no logra romperla en Barcelona y su ex representante culpa a Messi.

“La temporada pasada, cuando Griezmann llegó, Messi no le habló ni le pasó un balón. Creó un trauma real por una adaptación más que negativa (y eso) debe haber dejado su huella. Era evidente y visible, todo eso”, dijo.

“Le he visto pasar por tantos momentos complicados, que ya sé lo que hará: sacará adelante la situación. Es el club el que está enfermo, no él”, afirmó Olhats, quien dejó en claro: “Griezmann solo va a intentar solucionar sus problemas en el campo, nada más. Nunca entrará en conflicto con nadie. Él no es así, en absoluto. Y no es por falta de coraje o personalidad”.

Finalmente, su ex agente sentenció: “Le encanta el fútbol y nada más, no quiere entrar en disputas con nadie. Tan pronto como está en el campo, es feliz. Para él, es inútil ir a la batalla”.

Para entender la relación entre Griezmann y Olhats, sólo basta con remontarse a diciembre del año pasado, cuando a pesar de no estar vinculados por trabajo, el Principito mostró su sincero agradecimiento hacia él: “Me cuidó durante cinco años. Me llevaba a entrenar todos los días. Cuarenta y cinco minutos en coche. Siempre ha estado ahí para mí. Siempre me dio buenos consejos en los días malos”.