Messi estalló con el árbitro brasileño en su cara: "Dos veces nos cagaste"

Messi explota contra el árbitro "Ya nos cagaste dos veces"

Los argentinos saltaban de alegría pero su celebración duró poco. Quien también se sumó a las protestas fuera del terreno de juego fue el banquillo con Scaloni a la cabeza, desde donde se sumaron a las protestas: "Es increíble, vergonzoso...", repetía una y otra vez.

Messi ya había empezado a contrariarse con el árbitro cuando no le cobró a los 14 minutos una falta sobre la derecha del ataque. No dudó en iniciar las protestas. Luego, el rosarino le cuestionó el penal de Martínez Quarta a Almirón que derivó en la apertura del conjunto guaraní. El 10 de Barcelona le reclamó, justamente, por la falta que no le había cobrado cuatro minutos antes, ya que le parecían las dos iguales pero solo había cobrado a favor de Paraguay, y a él, víctima de ese foul, lo retó.

image.png Messi le protestó varias veces al árbitro brasilero en el empate ante Paraguay.

Esta versión de Messi encarando a los árbitros no es nueva en la Selección, y empezó fuerte en la Copa América en Brasil.. "Se cansaron de cobrar boludeces en esta Copa América y hoy ni lo revisaron. Hoy nunca fueron al VAR. Todas las boludeces fueron para ellos. En el torneo hubo manos boludas, foules pelotudos, y nada. Ojalá que la Conmebol haga algo, aunque no creo que haga nada porque Brasil maneja todo", disparó Messi. Y agregó: "Adentro de la cancha ya nos dimos cuenta de todo. Zambrano con su arbitraje nos faltó el respeto".