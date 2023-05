Messi no se presentó a entrenar en PSG y su futuro se aleja de Francia

Lionel Messi cumplió este miércoles con el primer día de la sanción que le impuso Paris Saint-Germain por viajar a Arabia Saudita sin permiso y no se presentó a la práctica. Luego de la polémica decisión que el club filtró a la prensa francesa y por el momento no hizo oficial, el capitán del seleccionado argentino no acudió al centro de entrenamiento "Camp des Loges".