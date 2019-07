"Él es así, siempre va al límite", dijo sobre el jugador chileno y prefirió centralizarse en la Conmebol y el árbitro paraguayo Mario Díaz de Vivar: "Por lo que dije (tras la derrota con Brasil) capaz que me pasó factura y (el juez) fue mandado".

Y, respecto de su ausencia en la entrega de medallas del tercer puesto, argumentó: "No fui por todo un poco. No tenemos que ser parte de esta corrupción, de esta falta de respeto durante toda la Copa. Nos vamos con la sensación de que estábamos para más. Hicimos los dos mejores partidos del campeonato, fuimos en crecimiento y no nos dejaron estar en la final. La corrupción y los árbitros no permiten que la gente disfrute de fútbol, del show y arruinan todo esto".

Embed

"El árbitro antes de empezar el partido me dijo que a él le gusta hablar mucho, que esperaba que nos lleváramos bien y a la primera me echa", indicó y agregó: "Siempre hay que ser sincero, yo digo la verdad siempre y soy honesto". A su vez, reiteró: "No nos dejaron estar en la final".

Además, Messi reiteró su desconfianza sobre el torneo. "No hay duda. Lamentablemente, esta Copa está armada para Brasil. Ojalá el VAR y los árbitros no tengan nada que ver y que Perú pueda competir porque tiene equipo para hacerlo, pero la veo difícil", dijo.

Consultado sobre el nivel del equipo, el capitán celebró que encontraron la idea, el juego y de a "poquito fuimos creciendo". "Que el técnico siga hasta diciembre da tranquilidad y estabilidad a la Selección, y a los chicos que vienen. Es algo bueno para estar tranquilos y para seguir creciendo", añadió.

"Estamos contentos, más allá de que nos hubiese gustado ganar la Copa. Terminamos en un gran nivel contra selecciones muy buenas y competitivas. Este es el camino. Hay mucha personalidad en el grupo. No es fácil empezar la Copa América perdiendo y empatando, no encontrando la dinámica y el juego. Eso en ningún momento se vio reflejado en el grupo o en la cabeza de cada uno. Por el contrario, se hizo más fuerte que nunca y terminamos positivo", concluyó.

LEÉ MÁS

Sin Messi, que vio la roja, Argentina venció a Chile y terminó tercero

Copa América: así fue la expulsión de Messi tras la pelea con Medel