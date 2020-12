Messi y Bielsa están entre los candidatos al premio The Best de la FIFA

En un año muy especial debido a la pandemia del coronavirus que generó un largo parate y reprogramación de calendarios también la entrega de premios debió adaptarse al nuevo esquema pero no se suspenden y en el caso de los Premios The Best que anualmente entrega la FIFA tiene a dos argentinos en la lista para ser los mejores, rosarinos ambos, Lionel Messi -no hay temporada en la que La Pulga no aparezca ternado, y la novedad, Marcelo Bielsa, de gran campaña en el Leeds United club al que logró ascender la Premier League después de 16 años. La celebración de la fiesta será el jueves próximo.