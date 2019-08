Metallica anunció la fecha de su show en Argentina

WorldWired Tour nació como soporte del lanzamiento del décimo álbum de estudio del grupo, Hardwired... to Self-Destruct, que salió a la venta en noviembre del 2016, y que ya superó los 150 shows, con un setlist que incluye muchos de sus grandes éxitos, como "For Whom the Bell Tolls", "One", "Master of Puppets", "Nothing Else Matters" y "Enter Sandman".

Las entradas para el show, que se podrá disfrutar en forma exclusiva por streaming en vivo a través de Cablevisión Flow, en los canales 600 o 601, estarán a la venta a partir del martes 20 de agosto a las 10, a través de AllAccess.com.ar y en puntos de venta habilitados, desde $2.500 + Service Charge, en la Preventa 1. Una vez agotada dicha instancia, se pasará automáticamente al precio de Preventa 2, y así sucesivamente.

Además, habrá una preventa exclusiva con Tarjeta Santander desde el martes 20 al lunes 26 de agosto inclusive o hasta agotar stock de 25.000 entradas. Al mismo tiempo existirá la posibilidad de comprar las localidades en tres cuotas sin interés desde $833 + Service Charge, y con un 15% de descuento con Club Personal durante todo el período de venta o hasta agotar stock. También se podrán comprar tickets en efectivo en todos los puntos de venta durante todo el período de venta.

La novedad la presenta el Wherever I May Roam Black Ticket -un ticket que brinda acceso al sector Campo a cualquier show en esta gira-, cuyos poseedores sólo necesitan elegir el show y hacer una reserva online con un mínimo de 48 horas previas al concierto. La información completa sobre la modalidad está disponible en CID Entertainment (https://www.cidentertainment.com/events/metallica-south-american-tour/).

Todos los tickets incluirán una descarga gratuita en MP3 de los shows a los que asistieron, mezclados y masterizados por el equipo que trabajó en el álbum Hardwired ... To Self-Destruct. Las descargas gratuitas del show completo se pueden obtener escaneando o ingresando el código de barras del talón de boleto de ese programa en LiveMetallica.com/scan.

Las opciones de Paquetes VIP también estarán disponibles en asociación con el equipo de CID Entertainment, y ofrecen tres opciones de experiencias premium, que incluyen entradas con acceso a Campo VIP y adicionales que comprenden desde el ingreso preferencial al predio antes del horario general de puertas y acceso al museo itinerante Memory Remains, hasta conocer a miembros de la banda. La información completa, en CID Entertainment (https://www.cidentertainment.com/events/metallica-south-american-tour/).