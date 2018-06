Meté los cambios... o chocamos la nave

Se descuenta que Jorge Sampaoli moverá el banco. Los cambios que analiza el técnico son tres: Gabriel Mercado por Eduardo Salvio, Éver Banega o Gio Lo Celso por Lucas Biglia y Cristian Pavón por Ángel Di María. De todos modos, por el momento se trata de especulaciones y los ensayos de hoy y mañana serán determinantes para dilucidar el equipo que afrontará el segundo compromiso.

Seguiría. Caballero no realizó un gran partido pero atajaría el jueves. Seguiría. Caballero no realizó un gran partido pero atajaría el jueves.

LM Neuquén consultó a cuatro personajes conocidos del mundo del fútbol local y nacional, y todos coinciden en que el DT debe apelar a las variantes. Por ejemplo, el actual entrenador del Deportivo Roca, Mauro Laspada aseguró: “Sobra un 5, tiene que jugar Gio Lo Celso o Banega, que aportan más juego”. Desde México, donde se encuentra de vacaciones, el ex defensor de Olimpo de Bahía Blanca, agregó preocupado: “Contra Croacia entiendo que el 4 va a ser Mercado, porque son un poco más agresivos que Islandia. Eso sí, tiene que seguir el mismo sistema, no se puede cambiar de un día para el otro. Los jugadores tienen que aparecer. Si no le gana a Croacia, vamos a estar en problemas para clasificar”. En una misma línea, Domingo Perilli, ex entrenador de Cipo, aseguró: “Los cambios pueden ser Lo Celso por Biglia, para darle un mejor pase a Messi y tener mejores asociaciones; Pavón por Di María, por el presente y lo que demostró en el primer partido. En la defensa podría salir Salvio, que es un delantero retrasado, y poner a Mercado que conoce mejor la posición”.

El talento de Lo Celso. Es solicitado por muchos para el partido con Croacia. ¿Jugará de entrada el surgido en Central y actual PSG? El talento de Lo Celso. Es solicitado por muchos para el partido con Croacia. ¿Jugará de entrada el surgido en Central y actual PSG?

En tanto, Manolo Berra, emblema del Rojo neuquino, opinó: “Hay que acompañar mejor a Messi para darle más rotación, un volante más creativo en vez de Biglia, que tenga más minutos Pavón porque tiene una rebeldía linda. En la defensa pondría un 4 con más oficio, como Mercado, que además tiene salida, y de central en vez de Rojo a Fazio, que siente más la posición”,.

"Más allá de los cambios, los jugadores tienen que aparecer. Si no le ganamos a Croacia, vamos a estar complicados para clasificarnos”.Mauro Laspada. El entrenador del Deportivo Roca habló desde México.

Súper Mercado. El defensor ex River es otro que pide pista. Súper Mercado. El defensor ex River es otro que pide pista.

El presi de Racing pide al Huevo

En tanto, el presidente de la Academia, Víctor Blanco, expresó a la distancia su deseo de que ingrese el neuquino Marcos Acuña, ex figura del popular Racing. “Yo soy hincha del Huevo, lo pondría siempre. Realmente creo que puede aportarle mucho al equipo”.

Resistido. La mayoría le perdió la paciencia a Di María, que puede salir. Resistido. La mayoría le perdió la paciencia a Di María, que puede salir.

15 minutos le bastaron a Pavón para destacarse

El veloz jugador de Boca aportó velocidad y frescura con su ingreso en el ataque argentino. Todo parece indicar que será titular. El pedido es unánime.

Mingo Perilli. “Pondría a Lo Celso, Pavón y Mercado”

Gran DT. “Sinceramente, no le tenía mucha fe a la Selección. Si bien se pueden hacer cambios en cuanto a nombres (pondría a Pavón, Mercado y Lo Celso), el equipo no tiene funcionamiento ni identidad que sostenga esos nombres y no hay una coherencia en cuanto a los estilos”.

Víctor Blanco “A Acuña lo quiero siempre de titular”

Presidente de Racing. “Yo soy hincha de Marcos, por todo lo que le dio al club y por lo que es como persona. Yo lo pondría siempre, si bien hay que respetar las decisiones del entrenador. Ojalá que podamos verlo ante Croacia el próximo jueves”.

Mauro Laspada. “Sobra un cinco en el equipo”

Técnico de Roca. “Hay un 5 que sobra. Tiene que jugar Lo Celso o Banega el jueves. Contra Croacia el 4 va a ser Mercado, porque ellos son un poco más agresivos que Islandia. Tiene que seguir el mismo sistema de juego, ya es tarde para cambiarlo, no hay tiempo”.

Manolo Berra. “Acompañar mejor a Lio Messi”

Emblema de Independiente de Neuquén. “Contra Croacia va a ser un partido muy duro, es un equipo sólido pero va a dejar que Argentina juegue un poco más, y eso lo puede aprovechar. Hay que acompañar mejor a Messi. Además, pondría a Mercado de 4 y a Fazio de central”.