"Mi energía y mi deseo no pasan por el Bailando"

Pero, ¿la estás pasando mal en el Bailando?

No, no, la paso bien, me divierto y me tratan muy bien, la verdad. Las devoluciones que me hacen son con respeto y con cariño. Así que está bien. Dudé de hacerlo, por la exposición y porque además es un montón de ensayo. Es todos los días. Pero estoy contenta por eso, por la parte del baile.

¿Te protegen en el “Bailando” por ser “la ex de…” o como una manera de protegerlo a él?

No, no me parece. Para nada. Debe ser que no les doy mucho material como para la polémica. Al final soy un embole.

Después de Sugar, volvés al teatro con una gran obra pero sin baile. ¿Está más ahí tu energía?

Sí, claro. Está en todos lados, pero hay lugares en los que uno sabe que es donde va a permanecer. Bueno, el “Bailando” no es uno. Mi energía y mi deseo no están ahí. Es una experiencia lúdica, pero no es mi lugar. Me animé a hacerlo pero no es donde me siento más cómoda. Pero está todo bien, que tampoco parezca que estoy ahí forzada. Elegí estar ahí.

También hay parte de la energía en tu hija Margarita, ¿no?

Siempre, claro. Mucha energía, porque hay poco tiempo. Pero me acomodo para estar con ella, que está creciendo muy rápido. Es una nena muy alegre y muy dulce. Pero prefiero no hablar mucho de ella porque ya es grande y no quiere. Me pidió que no subiera fotos suyas a las redes y no lo hago.

¿Cómo te llevás con el padre? Pareciera que bien, porque fuiste a la fiesta de Pol-ka…

Sí, sí, siempre nos llevamos bien y nos seguimos llevando bien. Nos queremos, somos familia, y cómo no iba a estar en los 25 años de Polka, acompañando en la celebración de muchos años de trabajo.

Araceli no estuvo…

Cada uno hace lo que quiere. Yo estuve porque me invitaron y porque quería estar. Y fue muy divertida.

Te toca el personaje popular de la historia. ¿Te hallás más en ese mundo que en el “cheto”?

Como personaje, me encantan los dos, porque el mundo “cheto” es muy divertido para caracterizar. Pero sin duda me llevo muy bien y me divierte y reconozco algo de ese personaje popular y de barrio, porque vengo más de ahí. No soy yo, no tiene que ver conmigo ni antes ni ahora, pero es un universo que siento cerca, que reconozco. Y jugar con eso me encanta.

No habías trabajado con Germán Palacios. ¿Se conocieron antes de aceptar embarcarse en la intensidad de una obra de teatro de dos?

No habíamos trabajado juntos y la verdad es que siempre es un riesgo, porque vos no sabés si vas a tener química. Esa es la realidad. En todas las profesiones uno tiene compañeros con los que se lleva mejor y también creo que hay algo clave que es la admiración y el respeto profesional. Y después la persona. Y a veces no tenés química con alguien pero tenés que trabajar igual. Y uno tiene que poner lo suyo.

Te pasó con Facundo Arana…

Jamás voy a hablar de con quién me pasó o no me pasó. Pero sí, a veces pasa, y creo que es algo que conoce cualquiera, que puede pasar en todos los oficios y en todos los ámbitos. Porque antes que actores u otra cosa somos personas. Y puede pasar que no te lleves bien. Y pasa.

Se te ve muy tranquila y con bajo perfil. ¿Cómo estás?

Muy bien y muy tranquila, trabajando mucho y después con Margarita y sola. Es un buen momento.

Confesó que el último señor desnudo que vio fue su ex, Adrián Suar

Promocionando la obra de teatro que está por estrenar, la actriz pasó por Intrusos y se las arregló para atravesar con cintura las preguntas. Los panelistas la indagaron sobre su situación sentimental. “El último señor desnudo que vi es Adrián Suar. Hubo muchos rumores pero ninguno cierto. Siempre me buscan pareja. Me da pudor esto. Además nunca la pegan y me da gracia”, indicó con mucho humor. Sin embargo, no respondió si siguió viéndose con el productor o, como dijo, está en un “claustro” desde entonces.

Por otro lado, mostró su enojo por un videograph que hablaba de una “relación tensa” con la hija de Araceli González, Flor Torrente, que también está en el “Bailando”. “Me aburre, me torra ese tema”, dijo. Y agregó que no hay problemas. Por último, habló de Flora de la V y su salida del colectivo de Actrices Argentinas diciendo que la “sororidad” no es igual con todas: “No sabía que Flor no estaba porque somos muchísimas . No les conozco la cara a todas, aunque hay un grupito que trabaja intensamente y se merecen mi admiración. Otras colaboramos en lo que podemos. Hay muchos roles“, contó la actriz. Y agregó: “Por ejemplo no me enteré que Lanata y otras personas la habían atacado a ella“.