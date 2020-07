"Mi mamá entró con neumonía y salió con coronavirus"

Uno de los hijos de la mujer de 80 años de Cutral Co que murió de coronavirus afirmó que hubo "negligencia" por parte del personal de salud al confirmarles que su mamá estaba contagiada cuando se dirigían al entierro.

"Cuando fallece mi mamá, fui hacer el acta, le entregan el acta donde dice neumonía aguda, también dice sospechosa de Covid y me dice 'eso se le pone a todos los enfermos de neumonía o que fallecen de neumonía', creo que hay un protocolo para eso", afirmó el hombre en diálogo con FM Estilo.

La mujer ingresó al hospital de la comarca petrolera ya que padecía un cuadro de neumonía. Fue dada de alta el 1° de julio y a los tres días falleció. Sin embargo, sus allegados no se enteraron del resultado Covid-19 positivo y tuvieron contacto con ella, lo que generó luego una gran preocupación.

"Hubo dos errores muy importantes, tremendos. Seguramente que ella ya lo tenía, pero seguramente mi mamá se pegó ahí el virus, porque con todo lo que nosotros veníamos cuidando a mi mamá. Mi mamá entró con una neumonía, entró negativa y salió positiva. El dolor grande es que le hayan dado el alta y después avisar cuando la estábamos llevando al cementerio que mi mamá tenía el Covid", señaló el hijo de la mujer, quien tiene once hermanos.

Murió una mujer en Cutral Co y ya son 20 las víctimas fatales en Neuquén

"Me llaman por teléfono y me dicen 'su mamá falleció por Covid'. Cuando nos fueron hacer el hisopado a la familia, nos dan el informe de mamá, que dice que tiene el Covid y decía que ella no estaba enferma. Confiamos y obviamente hicimos la vida normal, fuimos a trabajar", siguió el relato. Ante esto, afirmó que este lunes se les realizó el hisopado a todos los que tuvieron un contacto cercano con ella.

"Cabe aclarar que el sábado, el mismo día que falleció mi mamá, si mi familia andaba en la calle es porque no sabíamos de esta situación, nos avisan después de fallecida, cerca del cementerio, que tenía Covid", aclaró. Y afirmó que, al igual que sus hermanos y hermanas, estuvieron en contacto con su mamá una vez que le dieron el alta.

Consultado sobre si iniciarían algún tipo de acción legal, afirmó: "seguramente algo vamos a hacer".