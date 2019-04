Mica provocó a Nicole con una foto, Cubero reveló el "detrás de escena"

Tras la repercusión que tuvo la publicación, Karina Iavícoli, panelista de Los ángeles de la mañana, contó en el programa de Ángel de Brito el ida y vuelta que mantuvo con Cubero en sobre el tema.

“Le pregunté el por qué de esto y me dice: ‘La foto la saqué yo, las sillas son muy lindas, están personalizadas’”, reveló la panelista.

“¿En medio de este lío no te parece una provocación esta foto?”, indagó Iavícoli. Pero Cubero fue tajante: “No, no, para nada. Estamos terminando de acomodar la casa y nos piden subirlas ahora. Igualmente, todo lo que haga relacionado con mis hijas va a caer mal. Una lástima”.

Por último, al ser consultado sobre por qué está tan ofendida su exmujer, Fabián aseguró: “Claramente algo le pasa, no sé por qué”.

El nuevo enfrentamiento entre Cubero, Viciconte y Neumann comenzó cuando el futbolista denunció en los medios a su ex pareja por llevarse a sus tres hijas de aviaje sin avisarle, en los días en los que le correspondía a él estar con ellas.

"No sé qué le está pasando a Nicole pero me pone muy nervioso. No me gusta que mis hijas falten al colegio sin mi consentimiento. Me desespera no estar con mis hijas cuando puedo estar con ellas", aseguró hace unos días.

La respuesta de la madre de sus hijas no tardó en llegar. "Cuando una persona tóxica no pueda controlarte, buscará controlar la forma en como otros te vez", escribió en las redes en clara alusión al jugador de Vélez.

Tras el descargo 2.0, la modelo accionó a nivel legal y a través de la abogada, Guadalupe Guerrero, pidió una medida cautelar para que terceras personas no puedan publicar fotos de sus hijas sin autorización de sus padres. La medida incluye principalmente a Micaela.

“Se quiere proteger a las tres nenas, que no se mediatice más su vida diaria. Nicole quiere eso. El papá tiene toda la libertad para hacer con sus hijas lo que él decida pero sí la idea es protegerlas con respecto a ventilar su vida diaria en los medios. Que terceras personas no puedan hacer de la vida de las chicas un reality”, explicó la letrada.