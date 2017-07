Mica Viciconte y Cristian U no se tuvieron piedad

El duro cruce se originó después de que el ex GH revelara un desacuerdo que Mica habría tenido con su ex novio, Pitu Blázquez, a raíz del reparto de bienes, fruto de la convivencia.

Fuerte de carácter, la ex Combate trató de “mentiroso” al panelista y agregó que él “agredía de forma gratuita a todo el mundo”. “En Combate le dije que nos enfrentemos cara a cara y que nos digamos lo que queramos, y él dijo que no quería. Arrugó”, confesó Mica. “Nadie se quedó con nada. No tenemos la mentalidad sucia como vos”, acotó la bailarina.

Ofuscado, Cristian lanzó un comentario desubicado que causó la inmediata desaprobación de todos los presentes: “Tu arte en el medio es conquistar un montón de pibes y quemarles la cabeza para volverlos agresivos. Yo sé por qué lo estoy diciendo”.