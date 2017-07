Violento bochorno entre la Bomba y Viciconte

Lo grave de la pelea fue que una vez que la creadora de “La pollera amarilla” dejó el estudio de Showmatch dijo que fue atacada violentamente por los fans de la rubia.

Todo sucedió cuando Gladys estaba dando una nota (en un corralito de prensa) sobre la pelea. Los seguidores de Mica, según ella, “la insultaron” y luego golpearon a su pareja, Sebastián Escacena, quien contó que mientras su mujer hacía la entrevista empezaron a insultarlo y empujarlo. “Llamé a los de seguridad, cuando abrí la puerta del taxi sentí dos, tres piñas y ahí nos fuimos adentro para poder salir por la otra puerta para irnos al hotel. Yo no respondí las piñas”, explicó el novio de la Bomba.

Feo: “Hubo empujones y después vi que a mi novio le pegaron”, contó Gladys.

Denuncia

La cantante reveló que sintió miedo porque los fans de Mica “parecían delincuentes”. “Se me acercó un chico y empezó a fabular cosas. Decía que lo había bajado del escenario. La gente empezó a agredirme feo, muy feo. Hubo empujones y después vi que a mi novio le pegaron mientras abría la puerta del taxi”, contó Gladys mediante un audio de Whatsapp a Nosotros a la mañana.

“Para mí no eran fanáticos, eran delincuentes, personas agresivas”, cerró la cantante tropical.

Los fans de Mica sostienen que el agresor no era un seguidor, mientras Tyago dijo que “la gente tiene que calmarse un poco” y que “esto es un show”.

Andrea Taboada contó en Los ángeles de la mañana que un fan de Viciconte radicó una denuncia policial contra Escacena por lesiones: “Hay denuncia policial por parte de Ángel Gabriel Cuello, de 24 años, en la Comisaría 29. Está a cargo del juez doctor Ponce, y la figura es ‘lesiones’, del artículo 19 del Código Civil”.

“No veo lo que dice y yo no incentivo la violencia”

La rubia se desligó del escándalo y afirmó que ella no mandó a ninguno de sus fans a insultar a la Bomba Tucumana.

Luego del escándalo con denuncia incluida, Mica aseguró en Los ángeles de la mañana que ella no mandó “a nadie” a increpar a la Bomba. “No es cierto lo que están diciendo que yo mandé a la gente. No puedo opinar porque cuando pasó todo yo todavía estaba adentro. A mí me contaron la parte en que Sebastián, el novio de la Bomba, le pegó a uno de los chicos y me dijeron que iban a hacer la denuncia”, fueron las palabras de la blonda en el programa de Ángel de Brito, también miembro del jurado del “Bailando”.

La modelo y enemiga de Flor Vigna (otra de las participantes del certamen de baile) aseguró que sus fans “son pasionales” y defendió a sus seguidores tras los dichos de la Bomba, quien aseguró que eran “delincuentes”.

“La Bomba en un audio habla de que son todos delincuentes. Yo no veo pruebas de nada, no sé si lo que ella dice es real. Mis fans son pasionales, pero nunca pasó a mayores. Si tiene la trayectoria que dice todo esto me parece un poco exagerado, yo no veo lo que dice y yo no incentivo la violencia”, explicó Mica.

En cuanto al cruce que había tenido antes con Gladys en la pista, Viciconte opinó: “Yo tengo 28 años, escucho Agapornis, no a ella. Para mí la Bomba no existe, yo no dije que ella no estuviera vigente. Igual ella se pelea con todos, hasta con Gilda”.

La ex participante de Combate durante el cruce en la pista había manifestado que la figura tropical era “otra época” en respuesta a un ninguneo de la artista. “No hay nada que me importe menos que vos no me conozcas. Anda a dormir tranquila con el puntaje espantoso que te dio el jurado”, retrucó Gladys.

Marcelo ahora la quiere como nueva participante

Marcelo Tinelli anunció que habrá dos ingresos nuevos de participantes a la pista y Micaela ya tiene un pie adentro después de lo sucedido. Uno que se puso contento con la llegada de Viciconte fue Marcelo Polino: “Tenés carisma, personalidad y una lengua... Tenés todo”, le dijo el jurado antes de hacer su devolución sobre la performance. Además de la rubia, otro nombre que suena fuerte con grandes posibilidades de ingresar es el de Rocío Robles. Justamente, la bailarina del programa y novia de Tyago es otra que no simpatiza con Mica.

La tercera que espera ser convocada es Flor Marcasoli, que ya bailó con la Chipi en la salda de a tres y que no pierde la fe después de su brillante debut.

