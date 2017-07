Paula Chaves se prueba como jurado del "Bailando"

Chaves se enteró de su nuevo rol durante la edición del martes del ciclo satélite de Ideas del sur. “¿Voy a ser jurado de Showmatch? ¿Voy a reemplazar a Pampita?” ¿Voy a ser buena o mala?”, le dijo la esposa de Pedro Alfonso a su compañero José María Listorti.

En un primer momento, se rumoreó que Luciana Salazar reemplazaría a Carolina Ardohain durante esta semana, por lo que Marcelo Tinelli (y los dos periodistas chimenteros) aprovecharía para hablar con la blonda sobre su maternidad a través de una subrogación de vientre. Sin embargo, Susana Giménez fue quien negoció una nota exclusiva con la ex de Martín Redrado, por lo que Luli no podrá debutar como jurado en el certamen.

Salazar había contado en marzo que tenía muchas ganas de volver al “Bailando”, pero esta vez desde el lugar de jurado. “Me divertiría en algún momento ocupar el rol de jurado porque quizás la gente me ve como más tranquila pero no me ve en el rol de tener que calificar. Sacaría otra Luciana porque soy muy exigente, entonces tal vez ahí sería un poquito más mala. Soy brava y para mí la nota 10 no existe. Ahí yo creo que sería más cruda”, expresó en una entrevista radial.