Michetti: "No creo que Macri le pida la renuncia a Gómez Centurión"

La vicepresidenta Gabriela Michetti dijo anoche "no creer que el Presidente" Mauricio Macri "le pida la renuncia" al titular de la Aduana, Juan José Gómez Centurión, por sus declaraciones en las que negó un plan sistemático de desaparición de personas durante la última dictadura militar, por tratarse de "una opinión personal".

Michetti aclaró que la polémica generada por las declaraciones de Gómez Centurión "no" fue tema de conversación en la reunión de coordinación del Gabinete nacional realizada hoy con Mauricio Macri.

En declaraciones a Radio Mitre al ingresar a la residencia de Olivos para participar anoche de la reunión de Macri con la plana mayor del radicalismo, Michetti recordó además que Macri "le ha dado la confianza que le dio después de aquella situación de sospecha que terminó siendo reconfirmado en el cargo".

"No me parece que por una opinión personal se lo vaya a sacar del cargo", insistió la Vicepresidenta al ser consultada sobre la polémica generada en torno al ex militar que participó de los alzamientos carapintadas de semana santa de 1987 y de Monte Caseros en enero de 1988.