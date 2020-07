Mientras Boca sueña con un ex, las novelas de Tevez y Zárate no acaban

Carlos Tevez sigue con la oferta final de Boca para seguir en el club tras el sueño de la “Séptima” Copa Libertadores de América sobre la mesa, pero la falta de gestos personales en todo el fin de semana por parte de la mesa chica del club no le cierran por ningún lado . Mientras tanto, el Xeneize tampoco cerró la continuidad de Mauro Zárate y anoche cobró fuerza el rumor de la vuelta de Ricardo Centurión.

Este lunes fue un día de críticas a la actual CD por el tema Tevez. El ex dirigente Juan Carlos Crespi lanzó que la Comisión Directiva debería “chuparle los h..... todos los días a Tevez” y el ex arquero del club Pablo Migliore disparó contra el Patrón Bermúdez, al que tildó de “títere” y dijo que debería irse a Colombia. Además, el Loco tiró que si fuera el Apache "ya me hubiera ido a la m....".

No es que el 10 esté pidiendo que le rueguen por su continuidad, pero después de “la falta de respeto” de Jorge Bermúdez y Raúl Cascini en el inicio de las negociaciones, tiene cada vez más certezas que esta propuesta por el próximo año está más teñida de diplomacia que de real interés deportivo, pese a que el monto de la remuneración fue mejorado.

Una cuestión que para Tévez no ha pasado desapercibida en los últimos días ha sido la falta de comunicación del técnico Miguel Ángel Russo con él. Los cercanos al día a día del plantel aseguran que el DT es quien más insiste para que el delantero se quede, pero desde Rosario no ha sonado su teléfono en toda la cuarentena. Todos dicen que a Tevez lo quieren retener, pero nadie se lo comunica de manera personal y eso le hace mucho ruido. Donación del salario a convenir al margen, si en el futuro inmediato de Boca no estuviera la Copa, las chances de una negociación tan empantanada y poco afectuosa hacia él ya lo habría hartado. Tiene la posibilidad de volver a Corinthians (fue ídolo) o West Ham (lo esperan), Olimpia de Paraguay también lo ha seducido para que se vaya a Asunción y, por si fuera poco, en las últimas horas hasta sonó Estudiantes de La Plata como un posible destino.

Lugares para continuar su carrera y enterrar las expresiones de los pesos pesados del Consejo de Fútbol boquense, Bemúdez y Cascini, respecto a que hace pocos meses era un “ex jugador”, le sobran. Pero el faro de ser otra vez campeón de la Libertadores con los colores que ama todavía lo hacen relegar su orgullo personal.

Avanzaron por Zárate y suena Ricky

Y de tanto que se dilata la extensión con Tevez, la propuesta que se terminó puliendo fue la de Mauro Zárate. El ex Vélez también tiene la carpeta con los números finales sobre la mesa, que incluye un salario notablemente inferior al que se pagaba por él hasta el 30 de junio, pero en su caso la Copa Libertadores en La Bombonera también lo obsesiona. En ese tren, el ex Lazio firmaría por los próximos 18 mesos, pero con cláusulas de renegociación y posible salida cada seis meses. En otras palabras, si su rendimiento individual no se eleva de acá a diciembre, aceptará irse a otro lugar en el 2020. Otro de los nombres que pretenden retener es Franco Soldano. Todo está por verse en el xeneize, que a última hora de este lunes se ilusionaba con el retorno de Centurión.