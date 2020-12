Milagro: los médicos le dijeron que su mamá había muerto, fue a despedirla y resucitó

La protagonista es Lucía Cabral, que tiene 75 años y padece diabetes e hipertensión. La mujer ingresó a Emergencias del hospital Madariaga el miércoles por un cuadro neurológico de deterioro. “Nos ubicaron afuera de la guardia a las 23.20 y me piden ingresar. Una doctora me informa que mi mamá se fue con Dios. Me explica que tenía una infección que hizo un paro respiratorio. Me hace ingresar para verla y despedirme, mientras la doctora me cuenta los síntomas le pido si podía abrazar y tocar a mi mamá, besarla, y me dice que ‘sí’. La beso, la abrazo y le digo que por qué me dejó, que la amaba, que Jesús la ama y que le entregaba su vida a él. La beso de nuevo y le digo hasta pronto, la abrazo y beso su frente. Me retiro y la doctora me dice ‘te abrazaría, pero no puedo por el protocolo’”, relató Mariana Carolina Quian, hija de Lucía, en sus redes sociales.