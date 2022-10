Milei no descartó un acuerdo con Macri y Bullrich

El diputado nacional Javier Milei, que ya aparece en las principales encuestas de opinión como el político con mejor imagen de cara a las elecciones de 2023, aseguró que no vería con malos ojos construir una eventual coalición con Mauricio Macri y Patricia Bullrich , pero explicó que una eventual victoria de las palomas de Juntos por el Cambio en los comicios podría generar el regreso al poder del kirchnerismo en 2027.

A su vez, el catedrático aseguró que el ex presidente de Boca se vio obligado a virar hacia el centro durante su gestión en el país debido a la influencia de las otras patas de la coalición: “El radicalismo, la Coalición Cívica, y las palomitas tibias son parte del problema; son los que de hecho lo complicaron. Yo no estoy dispuesto de ser parte de un nuevo fracaso de la Argentina. Si los que valen la pena no están dispuestos a salir de ese lugar porque creen que ese vehículo les asegura ganar, allá ellos”.

Mientras tanto, los libertarios buscan sumar poder político el norte de la Argentina: según trascendió, el legislador nacional va camino a generar una alianza con el salteño Alfredo Olmedo, de corte conservador, y le cerró las puertas a Marcos Urtubey, el hijo del exgobernador Juan Manuel. La ultraderecha tendrá representación en todo el país.

El economista José Luis Espert, que buscará postularse como candidato a gobernador de la Provincia de Buenos Aires en 2023, se cruzó con Carlos Maslatón en una entrevista. El liberal ninguneó al experto en criptomonedas: “No sé quién es, lo escuché nombrar por ahí. Sé que se peleó con Milei, pero no tengo nada que decirle”. Ocurre que el fundador de la agrupación UPAU había acusado al diputado nacional de aliarse con Horacio Rodríguez Larreta en la Ciudad de Buenos Aires y achicar la oferta ideológica de la derecha en el distrito más opulento del país.