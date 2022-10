Milei y Canosa juntos en la TV, el diputado le ofreció hacer política

Sobre el final del programa, se cruzó Javier Milei, cuando se vieron se abrazaron y el libertario le ofreció sumarse a su espacio político. “La esperamos con los brazos abiertos”, dijo. Ante esto, Canosa aseguró que lo quiere mucho y deslizó la posibilidad de meterse en política: “Yo con gente de bien no tengo problema de colaborar, lo que no quiero es corrupción y especulación”.

En cuanto a los recientes cambios de Gabinete, Canosa opinó: “Es un gabinete, como decía Cristina, muy pindonga y cuchuflito. Al principio me ilusioné y pensé que se cerraba el Ministerio de la Mujer y esa guita va a Educación. ¿Sobre Tolosa Paz? No es personal, pero estoy harta de vivir en un país sin salida”.

Al respecto de la nueva ministra de la Mujer, Ayelén Mazzina, dijo: “Acaba de asumir una ministra en el Ministerio de la Mujer que su carta de presentación es ser lesbiana. No me importa su orientación sexual ni con quién se acuesta. Es un delirio, te hacen hablar con la letra ‘E’, un inclusivo absurdo. Estamos viviendo una Argentina que no es la Argentina en la que nosotros crecimos”.

“Este país está dado vuelta. Faltan 482 días para que se vayan. Se tienen que ir. ¿Alguien los va a votar de nuevo? ¿Tan masoquistas pueden ser?”, expresó. “Hace 40 años no tenía miedo de que lo mataran cuando salía a la calle. Todo es un peligro hoy, a todos nos da miedo salir de nuestras casas. A mi me robaron varias veces”.

“Los que nos gobiernan son infelices, son personas que no tienen empatía. Se llenan la boca hablando de los pobres y no los quieren, los usan y los reproducen”.

“La vida es pura incertidumbre y lo que estamos viviendo ahora es de un vacío. No sabés qué hacer, hacia dónde vamos. Ellos no lo saben. Todos están tratando de rascar más de la olla y no hay más. ¿Cómo se deben sentir? Si la gente está infeliz. Estos tipos nos afanan, nos violan, hacen de todo y estamos como si no nos estuviera pasando”, cerró.