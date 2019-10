Miley Cyrus, la dealer de marihuana menos pensada

Afortunadamente para la ex estrella de Disney, California es uno de los 11 estados que ha legalizado el consumo recreativo de marihuana. Sin embargo, una ley de dicho lugar prohíbe que se venda cannabis y alcohol en un mismo establecimiento, por lo que el comercio de Miley sólo podrá vender agua, té, café, jugos y batidos.

Redes: El bar tiene un perfil de Instagram y cuenta con más de 42 mil seguidores.

La novedad sorprendió a los fanáticos de la ex Hanna Montana ya que en 2017 se había declarado como una consumidora de marihuana, pero aclaró que estaba decidida a dejarlo. “Me gusta rodearme de gente que me motive a estar mejor, más evolucionada, abierta. Y he notado que esa no es la gente que está drogada”, había comentado en aquel entonces.

Ya tiene quejas

El bar de Miley tiene enfrente una sinagoga, y su rabina, Denise Eger, se mostró un tanto molesta por el nuevo local de la zona. Es que la mujer manifestó que su principal preocupación radica en que el humo y el olor a la marihuana lleguen a su templo, pero desde Lowell Cafe tiraron por la borda dichos temores. “El local cuenta con un sistema de filtración de aire para evitar que ocurra tal problema”, expresaron en las redes sociales del comercio.