Milito se va de Racing: "No comparto el modelo y las ideas del presidente"

Diego Milito pegó el portazo y anunció que no seguirá como secretario técnico de Racing a partir de la próxima gestión que iniciará en diciembre con razones que apuntan directamente contra el presidente Víctor Blanco, con quien no comparte "el modelo e ideas de club".

"El motivo es muy simple, no comparto el modelo y las ideas de club del presidente. Seguramente les sonará fuerte, pero no es así, no tengo nada personal en contra de Víctor, al cual entiendo y respeto por dejar todo por la institución", inició Milito el mensaje que compartió a través de su cuenta oficial de Instagram.