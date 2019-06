"De chico viví un tiempo con mi familia, después viví en un hogar transitorio. De ahí me rescató una familia adoptiva, con ellos estuve entre cuatro y cinco años hasta que me escapé. Me fui a vivir a la calle, en Retiro. Después traté de volver a mi casa, pero hubo algunas complicaciones y no pude", comenzó contado Chelo Marchelo ante la mirada atenta del conductor.

"Tenía cerca de 11 años cuando estaba en el barrio de Once, viviendo en la calle. Ahí conocí algunos chicos y me invitaron a consumir sustancias raras, en ese momento lamentablemente conocí la droga. Empecé con la bolsita, el pegamento y luego seguí con la cocaína, que casi me deja sin vida cuando tenía 13 años. Gracias a Dios, me llevaron al hospital Ramos Mejía donde me hicieron una limpieza y a partir de ese momento a esa droga no la consumí más.", relató.

"Seguí con la marihuana y luego con el paco, una de las peores que probé. Consumí hasta los 16 años y medio. Yo te conocí a vos (a Santiago del Moro) a los 17. Ahí, ya había salido de ese mundo gracias a la música", aseguró.

"Hasta hoy en día no caigo cómo fue que de un día para otro salí de las drogas, pero yo en ese momento estaba consumiendo paco. Se me había terminado y me iba a dormir a un baldío. Esa noche tengo un sueño y siento que me empieza a hablar una voz en off y no podía ver quién era. Me hablaba en argentino y me decía 'tenés que salir adelante, sos un muchacho joven, no te destruyas la vida con esto, te la vas a arruinar y no vas a llegar a nada'. A partir del día siguiente, no consumí más, pero todos mis compañeros me seguían invitando", expresó el artista ferroviario.

"¿Cómo conseguías la droga?", le preguntó Del Moro. "Primero cantaba en el subte en las líneas A, D y B. Con lo que juntaba comía y me compraba droga", respondió. "En Once, me paraba en una esquina, me sacaba la ropa y me ponía a pedir. La gente me regala ropa y me daba para comer, algunos me regalaban hasta 20 pesos, que en ese momento era mucho plata", agregó.

El participante, que ganó 70 mil pesos en el envío, reveló, entre lágrimas, que quiere cumplir tres sueños. "Primero quiero ayudar a la gente que está en la misma situación que yo como chicos y abuelos, que sabemos que debido a la situación que atraviesa el país están complicados. Todos los días tenemos que levantarnos, enfrentarnos a las cosas difíciles de la vida como todo aquel que sale con el bolsito a trabajar y a ganarse el pan, son seres humanos impresionantes. El segundo es llegar a poder ser cantante y llegar a los escenarios, y el tercero es formar una familia", precisó.