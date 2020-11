Mirá cómo Ajax y Tagliafico despidieron a Maradona

Esta canción es recordada y asociada con Maradona por muchos fanáticos, ya que el “pelusa” en la previa de la segunda semifinal de la Copa UEFA 1988/89 disputada entre Nápoli y Bayern Munich la utilizó para realizar los movimientos precompetitivos además de hacer algunos pasos de baile y movimientos de relajación.

Un gesto emotivo

El gesto del Ajax por rendir honores a Maradona también conmovió al lateral del equipo holandés, el argentino Nicolás Tagliafico, quien al escuchar el tema comenzó a repetir los pasos del “pelusa” a finales de los años 80.

Más temprano Tagliafico despidió a Maradona con un sentido mensaje publicado en su cuenta Instagram: “Hoy es un día que nunca olvidaremos! Que en paz descanses Diego Armando Maradona! Fuiste y serás LEYENDA “10”. Gracias por todo Diego”

Vale recordar que Maradona entrenó a Nicolás Tagliafico cuando este estuvo en la selección de Argentina.

“Estuve un día de lateral por izquierda en el equipo mayor, teniendo 19 años, por uno que no pudo entrenar. Él fue mi entrenador y me gritaba: ‘Bien pibe, bien pibe, presioná’. Eso no me lo voy a olvidar nunca más. En ese momento era: ‘Me está gritando mi entrenador’. Fue increíble”, recordó Tagliafico.

Otro homenaje

Otro de los emotivos reconocimientos que recibió Maradona durante la pasada jornada de la Liga de Campeones fue de parte del entrenador del Atlético de Madrid, Diego Simeone, quien colocó en el banco de suplentes la camiseta que usó Maradona en el mundial de 1994. “En el momento que te cuentan que se fue Diego, decís: No, no se puede ir”, dijo Simeone a la prensa.