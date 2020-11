Mirá como Lautaro Martínez calificó la victoria sobre Perú

Luego de la gran victoria de la Selección Nacional en contra de Perú en la cuarta fecha de las Eliminatorias Qatar 2022, el delantero Lautaro Martínez no desaprovechó la oportunidad de celebrar, en sus redes sociales, el triunfo.

“Vamos por más, buena victoria!!!” posteó “El Toro” acompañado de imponentes fotos de su participación en el partido donde la Albiceleste derrotó 2 goles a 0 a la oncena peruana. Uno de esos tantos lo sumo el delantero del Inter en el minuto 28 del encuentro.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Lautaro Javier Martinez (@lautaromartinez)

Es importante recordar que con este triunfo Argentina sumó otros tres tantos para llegar a 10 puntos y ubicarse de segundo en la Eliminatoria Qatar 2022, las cuales lidera Brasil con 12 unidades.

Afianzándose como goleador

Con su extraordinaria actuación y el gol marcado en el partido contra Perú, Lautaro Martínez se ubica como el mayor goleador de la Albiceleste desde que Lionel Scaloni es el entrenador.

En este sentido, según reseñaron algunos medios especializados, Lautaro Martínez suma 11 tantos en 21 partidos, seguido por Lionel Messi con 6, Sergio Agüero con 3 y Nicolás González con 2.

Embed El Toro Martínez, el máximo goleador del ciclo Scaloni en la Selección Argentina. pic.twitter.com/3anJURUPza — SportsCenter (@SC_ESPN) November 18, 2020

Polémica celebración

Luego de marcar un imponente gol en el partido contra Perú, la celebración de Lautaro Martínez despertó muchas dudas en la fanaticada. Semblante serio, golpes contra el suelo y el aire, parecieron más una descarga que una celebración.

Al ser interrogado por la prensa sobre este gesto, Lautaro señaló: "El festejo fue porque contra Paraguay no me sentí cómodo en lo individual, no hice el partido que quería y tenía que revertir esa imagen en lo personal. Tengo que trabajar para el equipo y hoy hice un gran esfuerzo, al igual que mis compañeros", detalló el bahiense.