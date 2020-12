Mirá el tráiler del nuevo mapa de Among Us

Among Us es uno de los juegos más populares del 2020 | Foto: InnerSloth

Among Us es una de los juegos más populares de este 2020. Tanto en su versión de pc como la app, fue lanzado en el 2018, pero fueron los confinamientos los que impulsaron grandes descargas este año.

Este jueves, 10 de diciembre, los desarrolladores de Among Us presentaron en The Game Awards el nuevo mapa del juego llamado Airship. Es el mapa más grande de la historia de Among Us y tiene varios detalles re interesantes.