A través de su cuenta de Facebook, el conductor explicó que "sin ánimo de polemizar, pero con la firme convicción de seguir pregonando el cuidado y la defensa de los animales", decidió que La Mole no sea de la partida en ShowMatch.

El exboxeador señaló: "Estoy de acuerdo con la carrera de galgos, yo las voy a defender toda la vida", exclamó "La Mole" en una entrevista con Nosotros a la mañana. "Estoy completamente a favor de que se corran las carreras de galgos. Estoy a favor. No todo es lo que se dice", insistió.

Cuando el boxeador quedó afuera del Bailando se dijo que organizaba este tipo de eventos y que tenía un criadero en su casa. "A mí me defenestraron socialmente y sin ningún fundamento. Tengo tres perros y he llegado a tener 16, pero no tuve un criadero. No salgo a vender perros", pronunció en su defensa.

"Con la mejor intención creí entender que Moli había reflexionado acerca de esta cuestión tan delicada —en relación a su apoyo a las carreras de galgos—, y que el ámbito del programa serviría para demostrarlo y enviar un mensaje positivo. Sin embargo, sus recientes declaraciones muestran lo contrario", agregó Tinelli, quien en el texto se define como una persona que "defiende y ama fervientemente" a los animales.

Dejó en claro que "tanto los honorarios de Fabio, así como los de su bailarina y su coach, serán respetados en tiempo y forma, como corresponde".