Mirá qué dijo la cocinera de Maradona sobre su muerte

Además, “monona” aseguró que Maradona, en su día a día, siempre estaba acompañado con por su personal de seguridad, el sobrino y ella. Destacó además que parte del entorno del 10 estaba conformado por el secretario y su masajista. “Ese era su entorno”, confesó.

Por otra parte, “monona” confesó como fue la última noche de Maradona: "No despertaba, yo estaba como loca. Lo retaba, le decía ‘vamos Diego’. Les decía a los médicos que siguieran intentando, que él no se iba a dejar morir. No queríamos escuchar eso, que ya está. Nadie podía creerlo. Fue duro."

Visiblemente conmovida la cocinera de Maradona aseguró que, posiblemente, la partida del astro se debió a que “estaba cansado” de todo y por eso decidió no seguir luchando por su vida.

"Para mí él dijo basta de todo. Si decimos como era él, hacía milagros, podría estar vivo. Para mí que estaba cansado", señaló.