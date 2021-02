Mirko Saric y Schulmeister, otros casos de suicidios en el fútbol como el Morro García

Según la investigación, la madre pidió a gritos el auxilio de los vecinos. Dos de ellos la ayudaron a bajar el cuerpo del jugador de San Lorenzo e intentaron revivirlo con ejercicios de respiración boca a boca. Al no encontrar respuestas positivas se llamó de inmediato a la ambulancia del SAME (Servicio de Asistencia Médica de Emergencias), que llegó en cinco minutos. Pero lamentablemente no había nada más que hacer.

Saric, que nació el 6 de junio de 1978, debutó en primera división el 19 de febrero de 1998, ante Gimnasia y Esgrima La Plata, en el Nuevo Gasómetro, a los 19 años, y jugó 41 partidos, en los que convirtió cuatro goles. Mirko se recuperaba de la rotura en el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, una de las lesiones más graves que puede sufrir un futbolista. Para muchos de sus familiares, ésa fue una de las causas de su estado depresivo. Su hermana Mirna, de 24 años, lo confirmó: "La depresión fue consecuencia de la lesión. Mi hermano estaba en un pozo y decía que no quería vivir más".

image.png

Aunque luego se supo también de la existencia de un bebé que creyó que era suyo pero su novia había tenido con otro hombre y fue un golpe duro para Mirko.

Hace poco su mamá Ivana brindó una entrevista a Infobae y contó la verdad. “Ya pasaron 20 años y te voy a contar algo que nunca dije. Mirko estaba feliz porque había sido papá. Era una chica del barrio y sabíamos cómo se manejaba cuando él estaba concentrado… La enganchaban con muchos pibes. Nosotros le pedimos que se hiciera un ADN, porque yo quería saber si era realmente abuela. Nunca lo presionamos porque por más que el hijo no fuera de él, lo podía aceptar igual. Pagó fortuna por un ADN para él, la madre y el nene. Pero estoy convencida de que lo hizo más para ponerme la tapa a mí que por otra cosa. Mirko estaba seguro de que ese chico era suyo, me decía que era chuequito como él. Estuvo al lado de la madre todo el embarazo, y cuando nació, le cambiaba los pañales, le compraba de todo. Dio negativo. Un día me llama con voz de ultratumba y me dice: ‘Mamá, venite urgente para casa’. Cuando llego me muestra los resultados y me dice: ’¡Tenías razón mamá!'. Lloraba a más no poder. Te juro que en mi vida quise tener la razón. Ojalá hubiera sido de él porque si ese hijo hubiera sido suyo, no se hubiera matado", lamentó la mujer...

Y Oscar Ruggeri también recordó en la tele la charla que mantuvo con Mirko antes de que el crack se quitara la vida:

La charla entre Oscar Ruggeri y Mirko Saric

También un ex Huracán

Sergio Schulmeister, arquero de Huracán, se suicidó en el departamento del barrio de Boedo en que vivía en 2003. Tenía 25 años.

image.png

Sus compañeros tuvieron indicios de que algo preocupante podía ocurrir por la ausencia del guardavalla de la actividad de ayer, un amistoso ante Arsenal, en Parque Patricios. Para encontrar una respuesta a la inquietud de sus compañeros, Pablo Monsalvo y Darío Gigena se dirigieron a la casa de Schulmeister. Probablemente los perturbaba un antecedente preocupante: el arquero había intentado quitarse la vida el 25 de septiembre de 2001, agobiado por problemas de diversa índole.

Y allí, los dos futbolistas se encontraron con la peor escena: la policía actuando en el lugar, en la calle Colombres al 800. Según más tarde informaron las autoridades policiales, un móvil acudió alrededor de las 20, alertado por un amigo del jugador, que intentaba infructuosamente ubicarlo en su departamento. Al ingresar en la vivienda, en un séptimo piso, encontraron el cuerpo de Schulmeister en la cocina, en posición cúbito ventral y con un cinturón que habría utilizado para suicidarse.

"Muchachos, lamentablemente se suicidó. Se ahorcó con un cinturón", les dijo uno de los policías a los conmovidos jugadores. La dura novedad fue conocida luego por todo el plantel, el cuerpo técnico y los dirigentes de Huracán.