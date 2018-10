Mirko se encamina a los récords Guinness

2 millones de personas son las que siguen al pequeño en su cuenta de Instagram.

Millas y millas

“No tengo idea cuántas millas aéreas tiene Mirko, pero parece que es el bebé más viajado del mundo a su edad. Gracias al programa Por el mundo, estuvimos en Estados Unidos, Canadá, Japón, China, Hong Kong, Singapur, Dubai, Alemania, Grecia, Rusia, España, Italia, Francia, Bélgica”, reconoció el presentador a la revista ¡Hola!

Entre las figuras mundiales que conoció Mirko figuran Obama, Lionel Messi, Maradona el Papa, además del presidente de la Nación.

Sobre la exposición que tiene su hijo, el conductor de La Voz Argentina explicó: “Lo voy midiendo a medida que crece. Cuando le abrí su cuenta de Instagram, pensé que iba a tener 10 mil seguidores. Jamás se me pasó por la cabeza que dos millones de personas iban a estar interesados en mi hijo y me tomó de sorpresa. Ya veremos cómo hacemos cuando crezca, ahora es como un juego porque es chiquito y adonde voy, enseguida me piden sacarse fotos con él”.