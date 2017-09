Mirtha, contra todos

la Chiqui sostuvo que la entrevista del Cabezón a la falsa Cristina Kirchner de Martín Bossi fue “horrible”. “No me gustó. Fue desafortunada la aparición del presidente en esa parodia”, sentenció sobre la participación de cuatro minutos que tuvo Mauricio Macri y que nunca se difundió, pese a que Marcelo prometió hacerlo el lunes en Showmatch.

Para Mirtha fue “inoportuna” la intervención del mandatario” ya que coincidió con la multitudinaria marcha por la desaparición de Santiago Maldonado.

Si bien la conductora reivindicó su adhesión a Cambiemos, opinó que “Macri hizo muy mal en prohibir hablar de Maldonado”. “Creo que sí dio la orden, pero se equivocó, el tema está muy instalado”, acotó.

A su vez, apuntó contra la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, al señalar: “La investigación es deficiente. La negligencia es un delito y en este caso ha sido negligente”.

También se planta con CFK

Tal como hizo Susana, Mirtha confirmó que no entrevistaría a Cristina y señaló que no hubo gestiones para una nota.

Por otro lado, vaticinó que CFK “gana con más diferencia que en las PASO”, lo cual “sería una desgracia” ya que “el país se puede poner más violento”.

Bossi, incómodo tras la parodia con el Cabezón

El imitador dijo que, aunque no se arrepiente, nunca hubiese propuesto la nota en la que hizo de Cristina y en la que también participó Macri.

Martín Bossi confirmó lo que Marcelo Tinelli había anticipado el viernes entre risas: Mauricio Macri participó, vía teleconferencia, de la parodia de Cristina Kirchner. Si bien el grueso del encuentro fue difundido el domingo a través de Facebook, el Cabezón reservó para su programa del lunes un segmento de al menos cuatro minutos en los que interviene el Presidente de la Nación.

Sin embargo, el sketch nunca apareció (al parecer el Gobierno intervino para que no se emitiera), dejando en duda si realmente Macri fue parte del mismo.

Ayer, Bossi visitó Intrusos y, presionado por Jorge Rial, contó más detalles del encuentro.

El humorista reveló que accedió a la entrevista por su vínculo con Tinelli y que, en medio de la grabación, se enteró de la llamada a Macri. “Es riesgoso lo que hice. No soy partidario. La verdad es que no estoy cansado de hacer a CFK”, aclaró.

“Marcelo quiso entrevistar a Cristina antes que Susana y ese código lo banco y me divierte.

Lo hice porque Marcelo es mi amigo y en un punto pensé que era un desafío sentarme en una mesa 25 minutos vestido de mujer y charlar con él. Estaba guionado, las preguntas y las respuestas, pero Marcelo no las sabía”, precisó.

En cuanto al producto final, Bossi indicó: “Lo vi y dije ‘salí bastante bien’. Me tenía que hacer cargo de cosas que no me correspondían. Insisto, no quiero participar del show del odio. No me arrepiento, pero nunca hubiese sido idea mía hacerlo”.

Un ensayo que prueba el poder de la TV en las redes

Tras una semana de incógnitas y chicanas, Marcelo Tinelli se dio el gusto de tener un mano a mano con la “ex presidenta” y experimentar cómo puede funcionar un producto con su marca en las redes sociales.

Lanzanda por Facebook el domingo a las 21 (pleno prime time televisivo), la parodia de Cristina superó las 400 mil reproducciones en apenas una hora.

Además, fue vista por un 1.900.000 personas en menos de 24 horas.

La cifra equivale a 19 puntos de rating, una marca que supera la medición de cualquier programa de aire de la actualidad. De hecho, lo más visto del domingo fue Susana Giménez con 15,2 puntos de promedio.

Por otro lado, el sketch logró más de 48.500 comentarios, 8200 reacciones y fue compartido por más de 38 mil usuarios.