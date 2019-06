"Estoy impresionada con lo que pasó el 20 de Junio. El Presidente dio un discurso en una escuela con niños. Un discurso criticando a los Moyano, a los camioneros, al gremio…”, dijo la conductora en medio de la mesaza con sus invitados -Bebe Contepomi, Carlos Reymundo Roberts, Iliana Calabró, Leticia Brédice, Charlotte Caniggia y Rodolfo D'Onofrio-. Y enfatizó: “No correspondía en ese lugar".

Mirtha insistió: "No sé si están de acuerdo o no… Me pareció fuera de lugar totalmente. No cantaron el Himno (Nacional) ni el Himno a la Bandera".

La diva, que en la campaña electoral de 2015 hizo público su apoyo al actual Jefe de Estado, ha criticado en los últimos tiempos en varias ocasiones al líder de Cambiemos. Incluso semanas atrás se mostró disgustada por la elección de Miguel Ángel Pichetto como compañero de fórmula.

