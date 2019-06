Lola Latorre: "Mi requisito fue no mostrar la cola y las lolas"

“Me parece que en el público se nota que si yo me paro entangada delante de todos, se va a notar que no soy yo, no es mi forma de ser, no estoy cómoda con eso”, reflexionó la morocha en diálogo con Moskita Muerta y Nilda Sarli por La once diez.

Por otra lado, la hija de la panelista de Los ángeles de la mañana se despegó de la mujer femme fatale: “Lo mío es más la alegría, no la seducción, Yo quiero invitar a bailar, no que me vean sensual. Me estoy divirtiendo y quiero que eso se genere del otro lado”.

Firme: Si me paro entangada delante de todos, se va a notar que no soy yo, no es mi forma de ser”

Madre loquita

En cuanto a cómo es ser la hija de una figura polémica como Yanina, expresó: “En las primeras galas y los primeros programas a los que me invitaron era todo preguntarme qué opinaba de lo que había dicho mi mamá. Ni siquiera sé qué dice mi mamá, ni sé qué esperan que diga yo, es mi mamá, siempre la voy a bancar. Hace un personaje que aunque esté un poco loquita, es mi mamá, me cuida y me ama”.

LEÉ MÁS