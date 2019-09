Mirtha hizo mea culpa y puso en duda su continuidad en la TV

Luego de las especulaciones que generó el cambio de horario de su programa del sábado (desde este fin de semana se emite de 20:30 a 22:30), Mirtha Legrand aseguró que “no hay ningún trasfondo”. “Dijeron que me sacaban media hora, mentira, yo lo pedí. La última media hora del domingo cuesta porque vengo de la noche anterior de trabajar hasta tarde”, reconoció ayer en su mesa antes de contar que evalúa tomarse un año sabático. Lo hizo después de que la periodista Susana Roccasalvo le preguntara si la pantalla chica iba a seguir contando con su presencia en 2020. “No sé, no estoy decidida. Hace más de un año que no descanso. Estoy fantástica, pero sufriendo mucho la muerte de mi hermano. Eso me quebró bastante”, manifestó en alusión al cineasta José Martínez Suárez. “Estoy muy a gusto en canal Trece, no tengo necesidad de trabajar, lo hago porque me da placer”, comentó antes de señalar: “La decisión depende de mí. También si voy a Mar del Plata o me quedo en Buenos Aires. Lo voy a definir la semana que viene”.