“Yo jamás apoyé la dictadura militar. Trabajé en esa época, como toda la Argentina, pero jamás ayudé. No conocí a un militar en mi vida más que a mi cuñado. Quiero que sepan y terminen con esto porque me molesta muchísimo. Jamás, jamás, jamás”, insistió la conductora. “Es más, fui contratada y luego mi contrato no era válido y no pude trabajar en Canal 7. Esa es la verdad”, agregó.

La Chiqui fue elogiada por el diario francés en un artículo titulado “En Argentina, una diva de entretenimiento se convierte en formidable entrevistadora”. La nota describe a Legrand y pondera su trayectoria y labor en televisión. “Se convirtió en formidable comentarista de las noticias, por lo que tiemblan políticos, artistas e intelectuales”, sostiene la nota, y cita como ejemplo la visita de Mauricio Macri al emblemático programa.

Sobre el final del texto se aclara que “Mirtha había apoyado la dictadura militar” y que “le hizo campaña a Macri”.