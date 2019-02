Mirtha, la diva eterna de cumpleaños

Aunque tienen un hermano mayor, Josecito (93), la relación entre las hermanas Rosa María Juana Suárez (verdadero nombre de Mirtha) y Silvia es especial, porque estuvieron juntas desde el momento de la concepción. Nacho Viale, su nieto, también aprovechó la ocasión para homenajear a la conductora y vía redes sociales le dedicó unos tiernas palabras. “¡Feliz cumpleaños! Te quiero, te quiero, te quiero”, escribió el productor junto a una foto con su amada abuela.

Con aciertos y errores a lo largo de su vida, Mirtha ha logrado convertirse en una referente indiscutida de nuestro país. De hecho, los diarios de todo el mundo se hicieron eco del récord conseguido por la Chiqui, quien en 2018 conmemoró 50 años al frente de sus clásicos almuerzos. Sí, medio siglo conduciendo el mismo programa de televisión. Algo que, por si cabe alguna duda, no se vio en ningún otro lugar del planeta.

“No sé si me siento una diva. Sólo sé que me gustaría que me recuerden como una mujer entusiasta, trabajadora y apasionada, porque tengo pasión por todo lo que hago. Creo que en la vida hay que ser apasionado. Todo lo que uno hace tiene que hacerlo con el corazón. Si no, la vida te devora. Siempre me pregunto qué va a ser de mí el día que me retire. Y no lo sé”, fue hace poco unas de las reflexiones de Mirtha sobre su carrera y vida.