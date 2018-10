Mirtha le hizo la Cruz a Esmeralda

“Es una chica muy extraña. No está muy bien, no está centrada”, comentó la diva a los periodistas que la esperaban.

Ante la pregunta de si iba a responder a los dichos de Mitre, Mirtha fue categórica y contestó: “No me interesa. Ustedes me conocen, y el público también, y yo no soy nada de todo eso, absolutamente”.

Cuando le consultaron si a su parecer la forma en la que llevó adelante su ciclo fue la correcta, la diva manifestó: “Vean el video, vean el programa, y ustedes me dirán si mi conducción fue acertada o no. Yo lo conduje muy bien, estuve muy bien... Yo no improviso todo, y a lo mejor la corté un poco, puede ser, ¡porque no dejaba hablar a nadie! Yo soy la conductora, yo pongo orden en el programa”.

En ese sentido, relató que las participaciones de Mitre llegaron a “mortificar” al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, quien también estuvo invitado al programa del domingo. “Es muy difícil hacer un reportaje con ella. Se mete, habla, ¡es muy difícil!”, dijo la conductora. Por último, a Legrand le preguntaron si volvería a invitar a Esmeralda a su programa y fue tajante: “Por ahora no”.

“Decímelo al aire”

En esa misma nota, Mirtha reveló que durante uno de los cortes halagó el desempeño de Mitre en la obra Hamlet y que ella le pidió por favor decirlo al aire.

“La felicité porque hace tres años la vi en Hamlet, en el Teatro Presidente Alvear, y estaba muy bien como actriz. Entonces le digo: ‘Estabas muy bien, Esmeralda’. ‘Ah, bueno, bueno… Decímelo al aire, decímelo al aire’. Y al aire se lo dije”, relató entre risas.

La lista negra de Mirtha Legrand

Esmeralda Mitre se sumará a la larga lista de personajes de la farándula que están “prohibidos” en la mesa de Mirtha. Allí aparecen Luis Ventura, Pampita, Norma Aleandro, Julia Zenko, Silvana Suárez, Valeria Bertuccelli, Diego Peretti, Marcelo Longobardi, Rita Cortese, Alejandra Darín, Natalia Oreiro y Facundo Arana.