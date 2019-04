Mirtha le tiene cariño y se bancó el enojo de Baby

Debate: “Si opinás distinto, se origina la discusión”, dijo la Chiqui para poner paños fríos al tema.

Tras el tenso cruce al aire, el periodista reveló el lunes por qué se sintió incómodo, dando a conocer el motivo. “Ella te lleva… estaba con Marcela, la hija, y después te pegan una apretadita así como diciendo: ‘Nosotras dos somos corporativas’. ¡Pero si vengo para hacerte rating, hermana!”, sostuvo Baby. Y agregó: “Cuando la Tinayre y la madre te hacen el ‘uno-dos’ y te dicen ‘Baby, vos no dejás hablar’, no, mami, ¡vos no dejás hablar!”.

Al respecto, Mirtha argumentó que lo que sucedió fue un “debate”. “Si opinás distinto, se origina la discusión”, sintetizó, y aclaró que las palabras de Etchecopar no le valieron alguna conversación en particular con su hija Marcela. “Ni una”, resaltó Legrand.