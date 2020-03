Mirtha Legrand canceló sus programas por el coronavirus

Mirtha aclaró que se encuentra en perfecto estado de salud y que la resolución que tomó fue “por prevención”. “Me parece muy atinado. Es una cuestión de salud. Ya suspendieron las clases, cada vez reducen más la actividad de la gente. No creo que sea conveniente que esté en el aire", sostuvo, la conductora de 93 años que se encuentra dentro del grupo con riesgo sanitario que debe quedarse en sus casas, realizando una cuarentena de manera preventiva.

Mirtha Legrand on Twitter Mirtha Legrand no conducirá sus programas hasta nuevo aviso.

La decisión fue tomada por la productora @StoryLabArg , @eltreceoficial y la conductora. En las próximas horas, se informará qué sucederá con las próximas emisiones de los programas



https://t.co/RcvdwXa63g — Mirtha Legrand (@mirthalegrand) March 17, 2020

En tanto, Nacho Viale, su nieto y productor, está analizando con las autoridades de El Trece las medidas a tomar: si alguien reemplazará a Mirtha en la conducción o si directamente el ciclo no saldrá al aire.

Cabe recordar que este verano, por primera vez, Mirtha no salió al aire con su clásica mesa desde Mar del Plata. Además, las veces que el envío no salió, El Trece pasó películas en su lugar.

Desde que comenzó su temporada número 52 , Mirtha tomó los recaudos necesarios para prevenir el contagio del coronavirus. Había alcohol en el gel en la mesa y su producción ordenó la esterilización de los camarines y prohibió el acceso de los acompañantes de los invitados al estudio.

Aún así, Mirtha consideró -atinadamente- que no estaba tomando los recaudos necesarios. “Igual estoy con mucha gente. Me dan besos, me dan la mano. No es sano. No está bien”, dijo.

