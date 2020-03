Rating: la Chiqui no pudo con Andy y quedó tercera

Pampita - Mirtha - Rating.jpg

Con Rodolfo Barrilli y Cristina Pérez a la cabeza, el canal sorprendió y acaparó la atención de la audicencia al armar, a último momento, un programa sobre la pandemia que tiene en vilo al mundo y en especial a la Argentina, donde las medidas a tomar por parte del gobierno nacional van cambiando día a día. El envío contó con entrevitas a argentinos aislados en Europa y la participación del doctor Daniel López Rosetti.

Leve caída

En consonacia con la pérdida de audiencia que viene experimentando desde hace tiempo la televisión, este año los debuts de Mirtha y de PH tuvieron menos público que el año pasado. La Chiqui midió 1,5 puntos menos que en su arranque en el 2019. En el caso de Andy, la diferencia fue de 1.2 puntos.

Pampita - Mirtha - Rating 1.jpg

Flor Peña enfrentó a Pampita y le dijo qué no le gusta de ella

En la primera emisión del año de PH: Podemos hablar y Carolina “Pampita” Ardohain inauguraron una nueva consigna del programa: las dos invitadas tuvieron que ponerse frente a frente, mirarse a los ojos, y decir qué es lo que admira, una de la otra, y también lo que no le gusta de su forma de ser.

Pampita - Mirtha - Rating 2.jpg

En ese marco, la actriz sorprendió a todos y se emocionó hasta las lágrimas al destacar la fortaleza de su compañera de Showmatch. “Lo que admiro de vos es cómo atravesaste todos los dolores de tu vida. Seguís siendo la mujer que querés ser y eso es tan inspirador. Te admiro profundamente porque estás acá, porque tratás de irradiar alegría y de seguir siendo la mujer que elegís ser”, manifestó Peña. “Qué loco esto de que no nos podemos tocar porque te abrazaría fuerte”, le contestó emocionada Pampita, quien, tras un choque de codos, escuchó la “crítica” de la actriz. “Quizás no podría ser tan... no es que seas tranquila, porque sé que no lo sos, pero tenés como una dinámica de paciencia que me gustaría tener, pero creo que me muero si tengo que ser así. Yo soy polvorita pura”, fue el comentario negativo que improvisó Peña para cumplir la consigna.

Pampita elogió la alegría de la jurado del “Bailando” y su forma de hablarle a las mujeres. “Como que te abraza con sus palabras. Siempre tan abierta con el otro, yo me cuido más”, subrayó.

A la hora de marcar un defecto, dijo que no podría practicar el poliamor. “Me llega con olor a otra y me desmayo ahí mismo”, remató.

Lanata: polémico con las feministas por el aborto legal

En la mesa a solas que compartió el sábado a la noche con Mirtha Legrand, Jorge Lanata generó polémica al señalar que “la discusión del aborto fue encabezada por un montón de chicas de clase media, en nombre de chicas de clase baja”. “En la clase baja la gente, en general, no aborta. En las villa las chicas tienen a los hijos a los 14..., una barbaridad si querés, pero los tienen. ¿Y por qué los tienen? Porque son católicas. Entonces, me pareció hipócrita, porque eran un montón de chicas que viven con los padres, diciendo ‘mueren pobres mujeres’. Y, es así, pero es más profundo”, postuló.

“En la discusión con el feminismo, me parece esto: son muy autoritarias y me molesta que sean muy autoritarias”, agregó.

Antes de criticar a referentes del colectivo feminista, a las que días atrás calificó de “feminazis”, el periodista aseguró que la ley de interrupción voluntaria del embarazo “va a salir”. A su vez, señaló que él está a favor de la legalización “como problema de salud”. No obstante, dijo que a nivel personal no sabe si haría algo así.

