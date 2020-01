Mirtha Legrand se sigue lamentado por no estar al aire

La diva de los clásicos almuerzos ya está instalada en Mar del Plata, y en su primera salida teatral fue a ver Veinte millones, comedia protagonizada por Carmen Barbieri. Previo al acceso al teatro Atlás, La Chiqui se mostró triste por no estar en la pantalla desde La Feliz. “Lamento muchísimo no hacer mi programa. Yo quería hacerlo en enero, pero el canal dice que los números no cierran. Habrá que creerles”, sostuvo Mirtha antes de aclarar: “Igual, voy a disfrutar. Yo voy al disfrute”.