Mirtha Legrand volvió a la tele y cenó con el presidente Macri y Juliana Awada en Olivos

Mirtha Legrand volvió a la pantalla y sus invitados estuvieron a la altura del regreso televisivo . El presidente Mauricio Macri y su mujer, Juliana Awada se sentaron junto a la diva en una edición especial del programa desde la Quinta de Olivos. Allí, en un encuentro picante, se pasearon por asuntos que iban desde la pobreza al libro que habla sobre la vida de la primera dama y apuntó contra la pareja presidencial: "Ustedes no ven la realidad".

Enfundada en un traje blanco bordado con brillos, Mirtha Legrand no podía disimular su entusiasmo y cierto nerviosismo. "Una entrevista sin concesiones, les preguntaremos absolutamente todo", dijo la conductora al comienzo de la emisión al referirse al encuentro. Pasados unos veinte minutos después de las 22, se dio por comenzada la cena tras una polémica pregunta de "La Chiqui" al cheff de la noche: "¿Usted lo votó?", "Sí", contestó el hombre parado a izquierda del Presidente.

En un mano a mano picante, el Presidente se sometió desde el momento cero a las inquisitivas preguntas de la conductora. En primer lugar, Legran consultó a Macri y a Awada por dos libros sobre ellos: Macri confidencial, por Ignacio Zuleta y Juliana, por Franco Lindner. Ambos negaron haber leído las producciones literarias y Awada añadió: "La mitad de las cosas de ese libro no son ciertas".

"La Chiqui" no se guardó absolutamente nada. Eligió preguntar y repreguntar al mandatario sobre aquellas problemáticas que hoy más afectan a los argentinos. "Vos prometiste promesa cero", "La gente habla de crisis y de tirar abajo tu gobierno, ¿te preocupa?, "¿No estamos en crisis?", "Mauricio, no les alcanza el sueldo para vivir", fueron algunas de las frases que la conductora soltó para el Presidente. Macri, medido, contestó las consultas de Legrand: "Yo sé lo que pasa en nuestro país y lo sufro".

Ante las preguntas relacionadas al conflicto docente, Mauricio Macri aseguró: "La educación pública me quita el sueño". "Hace más de diez años que hacen paros, no hacen autocríticas, estos señores (los gremialistas) se creen los dueños de la educación pública, no puede ser que tengan de rehenes a los chicos", añadió el jefe de Estado desde la Residencia de Olivos. Por su parte, la Primera Dama eligió acotar: "Lo más triste es que los que más se perjudican son los chicos".

Mirtha tampoco quiso dejar pasar los cortes de tránsito que se vivieron esta semana en pleno centro porteño. "¿Qué se hace con los piquetes?", consultó Legrand al recordar que esta semana tardó cincuenta minutos en avanzar una cuadra mientas hacía su camino para declarar en la causa del robo de joyas. "Lo que vivimos en los últimos 15 días ya es inaceptable, es un desborde. Es una sensación de que hay un montón de gente que no quiere que las cosas avancen", analizó el Presidente en declaraciones a Canal 13. Asimismo, reconoció: "Queda claro que hay que encontrarle un equilibrio a la situación" y confió en que el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, "lo va a poder hacer".

"¿Te gustaría hablar con Cristina [Kirchner]?", deslizó Mirtha subiendo el tono de la charla. "No, la verdad que no. [Cristina Kirchner] Habla sola... Se cree dueña de la verdad", sentenció Macri. "En la última discusión (con Cristina)... No hubo manera, no pude ponerme de acuerdo ni en la transferencia de atributos", añadió el Presidente y prosiguió: "Ella [Cristina Kirchner] tiene una visión de la realidad totalmente distinta, no tiene ningún tipo de compromiso con la verdad".

Hace poco más de una semana, la información de que el Presidente y la Primera Dama serían los primeros invitados de La Noche de Mirtha fue confirmada a LA NACION por la producción del programa . La novedad, esta vez, será el lugar desde donde se producirá la exclusiva cena: no en los estudios del programa, sino en la Quinta de Olivos.

La última vez que Macri y Awada estuvieron junto a Mirtha fue en diciembre de 2015 , poco tiempo antes de que se produjera el traspaso del mando presidencial. Si bien la diva confesó que votó a Macri y suele decir que ella hizo "mucho para que accediera a la Presidencia", lo cierto es que en los últimos tiempos se ha mostrado crítica con algunos puntos de su gestión. Por eso, se produjeron algunos momentos algo incómodos durante la cena.