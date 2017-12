Mirtha se calentó con los Tato

La Chiqui está furiosa porque se fue de la gala de CAPIT con las manos vacías. "No vengo nunca más. Estoy enojada porque no gané mi premio a la conducción, que me correspondía", dijo.

Acostumbrada a ganar premios y a recibir reconocimientos, Mirtha Legrand se retiró enfurecida de La Rural el miércoles a la noche, después de la entrega de los Tato 2017. “Estoy enojada porque no gané mi premio a la conducción, que me correspondía, y porque no ganó mi programa. Cinco nominaciones y no gané ninguna, es alevoso. No vengo nunca más. Ya no tendría que haber venido este año. Tengo 22 Martín Fierro, el de Platino, el de Oro, el de Brillantes y no puedo ganar un premio CAPIT (la Cámara Argentina de Productoras Independientes de Televisión, que organizó los Tato)”, lanzó frente a las cámaras sin ocultar su enojo e indignación con la organización presidida por Mariano Chihade, quien renunció sin dar explicaciones tras la ceremonia.