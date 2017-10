"Mis amigos ya me vuelven loco"

Ese escenario de repercusión mundial y sensaciones encontradas no le cambia la forma de ser. Habla, desde Quito, con una simpleza y humildad que contrasta con varios de los últimos técnicos argentinos que utilizan largos discursos y términos rebuscados. Tiene barrio y calle, y se nota en la exclusiva que este “quemero de pura cepa” le concedió a LM Neuquén a cuatro días del que será el cotejo más importante para Argentina de los últimos tiempos.

“Le debo muchísimo a Ecuador, un país que me ha cobijado de gran manera. Mi compromiso profesional está vinculado a este país. Obviamente que al ser argentino tengo sensaciones raras, pero la profesión está por sobre cualquier cosa y lo que más deseo es que a Ecuador le salgan bien las cosas. Además, si hipotéticamente Argentina queda eliminada el martes, no será por un partido sino producto de una campaña donde no pudo sumar lo necesario”, explicó respecto de cómo vive la previa.

Seguidamente, hizo aclaraciones sobre sus dichos reproducidos por los medios tras el partido con Chile, en el que supuestamente se mostraba convencido de que su combinado le ganaría a la Albiceleste. “Lo que dije es que queremos despedirnos dándole una alegría a la gente. Nunca dije que estoy confiado en ganar”, enfatizó.

Otra cuestión que según él se desvirtuó desde la prensa es el antecedente con Jorge Sampaoli de cuando ambos dirigían equipos de Ecuador. “No es, como se dice, que me mandó al descenso ni nada de eso. Con él nos enfrentamos en la última fecha del 2010; mi equipo, la Católica estaba descendido. Emelec nos superó 3 a 2, yo recién llegaba y estaba armando el equipo con el que luego tuve la suerte de ascender”.

No obstante, le tiró flores a su colega: “Tengo un gran concepto de Sampaoli, es un luchador, ha conseguido cosas de la nada. Un muchacho que pasó como 10 años en Perú, anduvo por cualquier lado, remando muchísimo. Quizás parecido a lo mío, la diferencia es que él con grandes triunfos, con grandes campañas en la U de Chile, en la selección trasandina, en el Sevilla. Viendo el compacto del partido con Perú, Argentina llegó muchas veces, lo dominó. No anda en racha pero en algún momento lo va a encaminar; esperemos que no sea el martes”.

La altura, el folclore y Messi

“El tema de la altura incide en la medida en que tengas un buen equipo; si no, Bolivia estaría siempre clasificada a los mundiales, que tiene más altura que Quito”, ejemplificó sobre el tema del que siempre se habla previo a una visita a Ecuador o al altiplano.

De cara al partido en sí, adelantó que no dispondrá marcación especial sobre Lio Messi. “No habrá ninguna marca personal ni nada por el estilo. Sí los recaudos necesarios ante el mejor jugador del mundo”, anticipó.

Por último, se refirió a las sanas presiones, las bromas y los pedidos que está recibiendo por estas horas desde Argentina para que no le gane a la Albiceleste. “El folclore está, los argentinos somos así. Amistades, amigos de mis hijos joden con ese tema, ya me vuelven loco. Parte de mi familia, mi madre, mi hermano, tres hijos que tengo grandes están en Argentina. Ellos, si bien son argentinos, desean que me vaya bien”, expresó Célico.

2003 fue el año en que Célico llegó a Ecuador.

Dirigió a La Católica en dos oportunidades, también a Nacional y hace dos meses y medio trabaja en los juveniles y en la Sub-20. Ahora dirige a la Primera.

1 sola vez Argentina venció a Ecuador en la altura de Quito... Y el martes hay que ganar...

“Tengo que ir a conocer Neuquén”

Jorge Célico, el técnico argentino de Ecuador, tiene una cuenta pendiente y lo admite a este diario: conocer Neuquén.

“Lo más cerca que estuve de Neuquén fue en los mundialitos que siempre iba a dirigir con los pibes de Huracán a Río Negro (General Roca). Pero si hay algo que me debo es conocer bien Neuquén, por lo que se dice, una provincia encantadora y una pena que no la haya podido disfrutar hasta ahora”, señaló quien reemplazó en el cargo a otro compatriota, Jorge Quinteros.

El por ahora DT interino del rival de Argentina del martes, en un partido que para nosotros vale un pasaje a Rusia 2018, destacó a la vez a la figura local de la Albiceleste: “Acuña es un gran jugador, no por nada se ganó el respaldo de la gente, merece el mayor de mis respetos”.

