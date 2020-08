Misiones: escándalo por el concejal que violó la cuarentena para hacer caza furtiva

"Como asociación que nuclea a los agentes de conservación en la provincia sostenemos “nuestro total rechazo a esta decisión, y manifestamos la preocupación por este hecho, ya que se lo considera un atropello y desconocimiento al trabajo que venimos realizando los guardaparques de Misiones en cuestiones referidas a la protección de los recursos naturales y cuidado del medio ambiente”, agregó la asociación en la misiva.

misiones caza furtiva 1 (1).jpg

"Recordemos que el Concejo Deliberante de la localidad de San Pedro, dio lugar al dictamen de la Comisión Investigadora que absolvió al concejal Torres de “responsabilidad política” por la causa que investiga la Justicia por caza furtiva y “portación de arma de fuego”; razón por la cual fue detenido y está procesado. La sesión especial se realizó el viernes a puertas cerradas, y el Concejo aprobó el dictamen por los dos tercios", se remarca en el texto.

Según el guardaparques y delegado de ATE, Javier Báez, los ediles que votaron a favor de no continuar con una investigación contra Torres, “tuvieron miedo” del poder político que respalda al concejal “cazador furtivo”. “Había algo que les causaba miedo. Si no, no iban a sacar a la prensa de la sesión. Hay alguien del poder político que puede estar amenazándolos. No nos olvidemos, que este concejal viene del bloque del intendente (Miguel Dos Santos)”, enfatizó el guardaparques.

“La noticia nos cayó como una bomba. Esperábamos que el concejal Torres renuncie por una cuestión ética. O que el cuerpo deliberante, no lo apoye. El Concejo de San Pedro, aparte de ser uno de los más grandes de la provincia, tiene (la custodia) de varios parques, como el Moconá, el Araucaria, el José Caballero. Y además de eso, está la Biósfera Yabotí. Tendríamos que tener principios políticos tendientes a la conservación”, sentenció Báez, en diálogo con MisionesCuatro.

misiones caza furtiva2 (1).jpg

“Acá todo el municipio de San Pedro está en descontento con las prácticas del Concejo Deliberante. Es aberrante”, sentenció.

“Estaban cazando en la Biósfera Yabotí. Había tres presas (cuando detuvieron al concejal Torres). De la parte judicial, se encarga el juez de San Vicente, por la tenencia ilegal de armas. Por otra parte, de la contravención, se encarga el Ministerio de Ecología. El señor (Mario) Vialey va a apoyar al personal guardaparques y aplicar la multa que corresponde a este señor. Si estuvo o no cazando, no es mucho el problema, sino que es un representante del pueblo”, postuló Báez.