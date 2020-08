Misiones: una mujer pide la eutanasia para su hijo

Eva Briñócoli, una residente de la localidad de Candelaria, a 25 kilómetros de Posadas, recibió a un grupo de periodistas locales para compartir su deseo: que su hijo, llamado Adrián, pase a una vida mejor. El muchacho sufre una parálisis cerebral desde que nació, en 1998. "Yo prefiero que el chico descanse, él también sufre. Lo cuidamos al 100 por 10 para que no se enferme, pero a veces llora y no sabemos lo que le pasa. Pedimos una eutanasia porque está sufriendo. Yo no sé si recuperaría mi vida a estas alturas, pero lo que busco es vivir bien al menos un poquito", sostuvo la señora. Eva, que se refiere a su hijo como "este chico" o "la criatura", se manifestó con agotamiento y resignación. El joven necesita compañía las 24 horas del día, no va al baño, no sabe comer solo y apenas camina.