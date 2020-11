Miss Bolivia, demandada por una ex corista que la tildó de "falsa sorora"

"Explícitamente en un llamado en donde yo rogaba por laburo (feb 2019, muy puérpera) me dijo que ella canta con quien quiere. También me hizo creer que fue mi responsabilidad quedarme sin trabajo. A mi (ex) compañero lo siguió contratando. Tengo un comunicado formal de todo esto pero no sé cómo ni cuando", siguió.

"Pero es indignante que siga siendo cara del orgullo (???) para por ejemplo el in4di. Casi hago la denuncia por discriminación ahí, imagínate lo sola que me siento cada vez que la revaloriza", añadió Pacheco cuestionando la moral de Miss Bolivia.

Acto seguido, apuntó contra el colectivo de actrices feministas que militan a favor del aborto legal. "Ahora estoy charlando con posibles testigos y es impresionante cómo la marea verde tan sorora se retrae con miedo", advirtió Pacheco. "¿De qué?, me pregunto", añadió.

"Hay diez años de videos y fotos que atestiguan lo que digo. Simplemente TRABAJE AHÍ SIN CAMBIO COMO ÚNICA CORISTA tantos años!", remarcó.

"Yo soy fuerte. Pero imaginen alguien en peores condiciones q yo con una figura grande de verdad. Si, hablo de la que ni cabida. La que se hace la barrial pero tiene familia con campos por todos lados. No le crean nada", continuó en otro mensaje dando a entender que hablaba de Miss Bolivia a citar una frase que siempre usa la cantante ("A la gilada, ni cabida").

Ante la repercusión de que tuvieron sus posteos, Pacheco pidió: "No usen lo que me hizo esta falsa sorora para pegarle al feminismo". "El entorno me dejó a gamba, pero me sostuvo una red nueva, inmensa y amorosa mayormente de MUJERES, muchas madres y fervientes feministas de posta. Porque se milita con los hechos, no con los versos", subrayó.