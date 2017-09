Misterio por dos "likes" de una mujer desaparecida

El 16 reaccionó con un “like” (“me encanta”, en realidad) a una foto que había subido minutos antes una de las hijas de Viviana, Ayelén, de 16 años. Y el 30, la adolescente y su hermana mayor, Yanina, se encontraron en el inicio de sus páginas de la red social con la existencia de una “Luna Viviana”, que había puesto un “me gusta” en una página de productos de cerámica.

“Mi hermana hizo la captura rápido con su celular y se metió al Facebook que había puesto ‘me encanta’ en su foto, porque era el de nuestra mamá. Es muy raro que pasara esto. Mi mamá no va a conectarse sólo para poner dos ‘me gusta’ y no decir nada más. Sabe que la estamos buscando desesperadamente, por lo que se comunicaría o nos escribiría por privado a cualquiera de nosotros”, contó Yanina de 24 años.

Además, dijo que notificó las novedades a la fiscalía de Claudia Ríos -quien investiga la desaparición de la mujer- y que personal de Delitos Informáticos que trabaja en la causa le dijo que no habían detectado ningún movimiento extraño. “Una de las personas me dijo que lo primero que hacen en estos casos es vincular las redes de las personas que buscan a sus teléfonos, para que los notifiquen de cualquier movimiento y actividad. Y cuando les contamos lo del Facebook de mi mamá, nos dijeron que no habían observado nada”, relató.

A nueve meses de la desaparición de Viviana, la familia insiste en que se agilice la búsqueda. La última vez que alguien supo algo de ella fue el 6 de diciembre, cuando Yania -su hija mayor- habló con su mamá, con quien vivía en la localidad mendocina de Potrerillos (su marido y papá de sus hijas viven en la localidad de El Salto). “Estuve con ella y no noté nada extraño, la vi bien”, resumió Yanina de aquella última charla sobre los últimos instantes compartidos con su madre. Según el abogado especialista en redes sociales Jorge Chaves, “la situación es muy extraña. Pero que haya sido la propia mujer no tiene demasiada lógica”.

Abanico de opciones interminables

De acuerdo con el análisis del abogado especialista en redes sociales, Jorge Chaves, ésta es “una situación más que extraña y resulta muy raro también que nadie haya percibido esta actividad desde la Justicia”. Sobre si podría tratarse de un hackeo, Chaves opinó que “no tiene mucho sentido ya que se trata de una cuenta que está inactiva y sólo se dieron dos acciones pequeñas”. El espacialista también hizo referencia a que alguien de la familia pudiese tener la clave aunque “muy frívolo que en el contexto de una desaparición usaran su Facebook para poner ‘me gusta’”, afirmó.