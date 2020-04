Modelo neuquina del "hisopado del horror" dio negativo de coronavirus

Entonces, ella le contó a LMN: “La cirugía a mí papá se la realizaron el 6 de abril y al día siguiente necesitaba colocarse un inyectable. Vino una enfermera a casa porque, como es de público conocimiento, la idea es mantenerse adentro. Esa enfermera, 12 días después, manifiesta síntomas, le hacen el hisopado y da positivo”.

A partir de ahí, todo se había agravado para María quien aseguró tener algunos sintómas: "Tenía tos y un poco de fiebre. Nada alarmante ni ningún síntoma que diga ‘que raro esto’. Sólo la tos, que es bastante intensa, y dado que el Estado e infectología tiene pocas cantidades de test, es por ese motivo que identifican únicamente a pacientes que ellos consideren que pueden dar positivo".

Es por ese motivo que a María le hicieron el análisis. Si bien convive con su padre, solo se lo hicieron a ella por las condiciones médicas y los síntomas que presentaba.

Cuatro días después, llegaron los resultados. Con una sonrisa, María se puso frente a sus seguidores de Instagram este lunes y dijo: "Así como hice el video que me habían hecho el hisopado del horror para tomarme la muestra para coronavirus, quiero contarles que me dio negativo. Gracias a todos los que me apoyaron.... y a los que no también", y concluyó su vídeo: "Cuídense y gracias. Quédense en sus casas".

