María le contó a LMN cómo fue que se cruzó con un paciente con Covid-19

La neuquina contó que el pasado 7 de abril, tanto ella como su padre estuvieron en contacto con una persona que dio positivo al nuevo coronavirus. Esa persona, fue una enfermera que fue a colocarle un inyectable al hombre, dado que el día anterior había tenido una extracción de emergencia de dos muelas de juicio.

“Mi papá estaba con dolor y el cirujano maxilofacial pidió la extracción inmediata. Fueron dos muelas de juicio de que le extrajeron de urgencia”, contó a este medio y siguió diciendo: “La cirugía la realizaron el 6 de abril y al día siguiente necesitaba colocarse un inyectable. Vino una enfermera a casa porque, como es de público conocimiento, la idea es mantenerse adentro. Esa enfermera, 12 días después, manifiesta síntomas, le hacen el hisopado y da positivo”.

Si bien a ellos les explicaron en un principio que no eran “grupo de riesgo” pese a haber estado en contacto con la mujer, el jueves al mediodía, una ambulancia apareció en su casa para hacerles el hisopado.

“Ahí nos contactan y nos avisan que la mujer había dado positivo, pero que nos quedemos tranquilos ya que nosotros estábamos fuera del grupo de riesgo. Es que según me explicaron, la fecha de contagio de ella data de una cepa más reciente. Pero ayer al mediodía nos encontramos con que llegó la ambulancia a casa, directamente a buscarme a mí para realizarme el hisopado”, detalló.

Según aclaró María, para llevar tranquilidad a la comunidad, la enfermera no trabaja en ningún sanatorio, sino que de forma particular. “Hay que aclarar que ella no trabaja en ningún sanatorio, para tranquilidad de la gente. La enfermera está aislada y llevando a cabo el tratamiento y nosotros seguimos las indicaciones del Ministerio de Salud de no salir de casa y mantenerse adentro”, sostuvo la joven.

María, que en diciembre espera poder recibirse de azafata, señaló que fue elegida ella para hacerse el test, debido a que tiene síntomas, a los que ella describe como de una gripe común. Ella llamó al servicio se emergencia día atrás y les comentó que tenía tos, pero dado que no presentaba fiebre, sólo le recetaron un jarabe para tratar su malestar.

“Tengo los síntomas típicos de una gripe. Tos y un poco de fiebre. Nada alarmante ni ningún síntoma que diga ‘que raro esto’. Sólo la tos, que es bastante intensa, y dado que el Estado e infectología tiene pocas cantidades de test, es por ese motivo que identifican únicamente a pacientes que ellos consideren que pueden dar positivo. En caso de que mi estudio de positivo, recién ahí le realizarán el hisopado a mi papá”, comentó.

María se desempeña como modelo internacional (en sus redes sociales muestra las diferentes producciones que ha realizado en Miami y París), pero aseguró que su último viaje fue en noviembre a Estados Unidos, por lo descarta que los síntomas estén relacionados a un contagio en el exterior. En este sentido, y tal como lo expresó en el video, manifestó que desde que se decretó la pandemia por el COVID-19, tanto ella como su padre toman todos los recaudos para no contagiarse.

“Yo prácticamente no salgo. Lo hacía al mercado de la esquina y obviamente con todos los recaudos, pero él virus es muy fuerte y ayer me lo explicó el médico. Se puede contagiar a través de un paquete de fideos o sea, es muy fuerte contagioso”, contó.

Por este motivo, es que ellos se sienten dolidos por los comentarios agresivos en su contra, dado que hicieron todo lo posible para no estar en ese lugar. “Nos contagiamos sin querer”, expresó el padre de María en el video que compartió en las redes. Además, confiaron que viene de perder a un familiar muy cercano, por lo que las emocionen están a flor de piel.

En el posteo de las redes sociales, tanto María como su padre se mostraban impresionados por la forma en la que se realizan las tomas de las muestras (nasofaringeas), con las que se lleva a cabo el estudio que determina si se es portador del coronavirus. “El hisopado es un horror. Yo terminé llorando, y no es querer asustar, es querer concientizar”, expresó ella, mientras que su padre agregó: “Ver que le están metiendo semejante hisopo por la nariz a tu hija es horrible. Porque te dan arcadas, porque reaccionás, es una situación estresante y de mierda”.

María explicó que a raíz de la activación del protocolo, a partir de ahora deberán llevar adelante una serie de medidas de prevención. “A partir de ahora vamos a tener que estar así, manteniendo la distancia. Tenemos que comer a un metro, no nos podemos saludar, no nos podemos abrazar, tenemos que estar con barbijo 24x7”.

Ambos manifestaron que están asustados por la situación y que la realización de ese video tuvo como propósito concientizar. “Si no quieren pasar por eso, tomen conciencia, porque uno dice que no le va a pasar y después pasa esto”, dijo María, a lo que su padre cerró: “Este bicho está afuera y nos está matando como moscas. Quédense en sus casas”.

